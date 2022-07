Halfziek, maar toch blijven lachen: 40.000 (!) fans kwamen Wout van Aert toejuichen in ‘zijn’ Herentals

Tour de France Vingegaard wil Tour-kopman­schap delen met Van Aert, maar Jum­bo-Vis­ma houdt boot af: “Wout gaat in 2023 zeker niet voor klassement”

Gaat Wout van Aert (27) ooit voor een klassement in de Tour? ‘t Is een vraag die bij veel wielerliefhebbers leeft na Van Aerts sterke prestaties bergop. Mathieu Heijboer, performance manager bij Jumbo-Visma: “Wout gaat niet voor een klassement in de Tour. Of toch al zeker niet in 2023.”

25 juli