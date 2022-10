“Had mijn jaar niet mooier kunnen afsluiten”: Evenepoel toont regenboogtrui en bolt met Keisse over finish, Christophe Laporte wint in Binche

WielrennenNiet Remco Evenepoel, wel Christophe Laporte heeft Binche-Chimay-Binche gewonnen. De Franse vicewereldkampioen rekende in een sterke finale af met Rasmus Tiller. Philippe Gilbert reed in zijn afscheidskoers op Belgische bodem naar een dichte ereplaats (6de). Remco Evenepoel liet het in de slotkilometers lopen en reed met de afscheidnemende Iljo Keisse over de streep. “Iljo verklaarde me zot dat ik bij hem kwam, maar ik kon het niet over mijn hart krijgen dat hij alleen zou finishen.”