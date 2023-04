“Had Kopecky een ander truitje dan won ze de Amstel”

“Zonder pech had Wout Pa­rijs-Rou­baix ook niet gewonnen”: Johan Museeuw vindt dat het voorjaar van Van Aert net niet geslaagd is

Een nieuw begin van de week, dus een nieuwe HLN LIVE die terugblikt én vooruitkijkt op de sportactualiteit. Maarten Breckx kaartte met Johan Museeuw na over de spectaculaire Parijs-Roubaix. Museeuw is streng voor Wout van Aert, die volgens hem ook zonder pech niet had gewonnen. “Zijn voorjaar is net niet geslaagd.” Ook het spannende slot van de reguliere competitie in de Jupiler Pro League werd besproken. Westerlo-coach Jonas De Roeck belde in vanuit Barcelona en had het over de ambities van zijn ploeg én de hetze rond het mogelijk herspelen van Charleroi-KV Mechelen.