“Had die aanval liever enkele kilometers later ingezet”: Remco Evenepoel en Simmons kort voor finish ingelopen door peloton, Welsford wint opnieuw

WIELRENNEN Brussel aast op WK wielrennen 2030, gesprekken over kandida­tuur in afrondende fase

Na de succesvolle editie in Vlaanderen in 2021, wil ook Brussel het WK wegwielrennen organiseren. Aan onze redactie werd bevestigd dat de budgettaire gesprekken tussen de hoofdstad, haar gewest en de federale overheid in een afrondende fase zitten om zich officieel kandidaat te stellen voor het wereldkampioenschap in 2030.

27 januari