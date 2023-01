“Had die aanval liever enkele kilometers later ingezet”: Evenepoel en Simmons kort voor finish ingelopen door peloton, Welsford wint opnieuw

Wielrennen KIJK. Evenepoel verliest in San Juan meer dan minuut op slotklim, nadat hij eerst zelf voor solo koos: “Het was geen slimme zet. Eerder een beetje dom”

Remco Evenepoel zal nog even moeten wachten op zijn eerste zege in de regenboogtrui. In de enige bergrit van de Ronde van San Juan opende de wereldkampioen zelf de finale op tien kilometer van de top, maar hij overspeelde zijn hand en finishte pas als zevende op 1'08" van winnaar Miguel Angel Lopez. “Het was geen slimme zet. Eerder een beetje dom”, zegt Evenepoel over z’n aanval.

