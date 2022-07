Groots in het verlies: Pogacar feliciteert ritwinnaar en nieuwe geletruidrager Vingegaard

Tour de France ANALYSE NA AANKOMST (10). “Serieuze klap, maar Pogacar is enorm veerkrach­tig”: Tom Boonen zag perfecte tactiek, maar volgens hem is Tour verre van beslist

De ‘monsterdag’ in de Tour de France maakte zijn naam meer dan waar. Met een overname van de macht, want Jonas Vingegaard liet na een spektakelrit vol spraakmakende wendingen Tadej Pogacar achter op de Col du Granon en is de nieuwe gele trui. “Dit was een perfect staaltje koerstactiek van Jumbo-Visma”, vertelt onze huisanalist Tom Boonen. “Maar de Tour de France is nog niet voorbij. Er is vandaag een zware klap uitgedeeld, maar Pogacar is enorm veerkrachtig.”

17:38