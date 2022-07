Grootmeester & grootverdiener: Wout van Aert bracht in deze Tour in zijn eentje al meer op dan eender welk volledig team

Tour de FranceWout van Aert is een ploeg op zichzelf. Dat lijken de cijfers toch aan te tonen. In zijn eentje pakte hij de voorbije twee weken meer prijzengeld dan gelijk welke ploeg in deze Tour de France . Hij verdiende tien keer meer dan het volledige Lotto-Soudal.

De voorbije twee weken viel er al zo’n 600.000 euro aan prijzengeld te rapen op Deense en Franse wegen. Grote slokop is Jumbo-Visma, dat al 111.350 euro verzamelde, waarvan 62.930 euro dankzij Wout van Aert. Een bedrag dat hij verdiende via zijn twee ritzeges, vier tweede plaatsen, een hele reeks tussenspinten en zijn verzameling gele en groene truien. Niemand kwam de voorbije twee weken in de buurt. Straffer nog: was Van Aert een ploeg dan zou hij in zijn eentje het klassement met prijzengeld aanvoeren.

Geen wonder dat hij tegenwoordig de beste renner ter wereld wordt genoemd. “Dat is een superleuk compliment om te horen”, zegt hij. “Maar het belangrijkste is dat ik dit zelf niet begin te denken. Mijn enige doel is om elke dag mijn best te doen, proberen wedstrijden te winnen en proberen een goeie ploegmaat te zijn.” De fans kunnen zijn inzet alvast waarderen. Bij een stemming op Twitter van organisator Antargaz werd hij met grote voorsprong verkozen tot meest strijdlustige renner, net als op de eerste rustdag.

Van Aert lijkt onvermoeibaar in deze Tour. Hoe komt het dat dingen die voor een ander onmogelijk lijken voor hem wel lukken? Van Aert: “Volgens mij wordt heel veel in het wielrennen in het hoofd beslist. Ik denk dat veel jongens bergop lossen omdat ze denken dat ze niet kunnen volgen omdat ze 80 kilo wegen. Maar als je het nooit probeert, weet je het nooit. Wat mij aantrekt en triggert, is dingen doen die onmogelijk lijken. Ik ben altijd heel gemotiveerd om te bewijzen dat bijna alles mogelijk is als je erin gelooft. Daarom probeer ik langer aan te klampen dan andere renners van mijn type.”

Lotto: 6.070 euro

De concurrentie moet het ondergaan. Astana verdiende in deze Tour bijvoorbeeld nog maar 2.340 euro aan prijzengeld. Pijnlijk als je weet dat de ploeg ook al ongeveer 2.400 euro aan boetes moest betalen. Voor Lotto-Soudal is de Tour evenmin een vetpot: als 21ste en voorlaatste team verzamelden zij tot nu toe 6.070 euro, tien keer minder dan ‘de ploeg-Van Aert’. Maar wie weet krijgen zij de komende dagen wel een kansje. Van Aert laat alvast weten dat hij zijn eigen ambities even de koelkast instopt. “Mijn eigen doelen zullen in het slotweekend weer de kop opsteken”, zegt hij. “De komende dagen is het ‘all for yellow’.”

