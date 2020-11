Groenewegen 9 maanden geschorst voor sprintincident met Jakobsen: “Door duidelijkheid kan ik weer vooruitkijken”

Dylan Groenewegen wordt door de UCI voor negen maanden geschorst. Weliswaar met terugwerkende kracht, dus vanaf de datum van het incident (5 augustus). “De valpartij in de eerste etappe van de Ronde van Polen zal voor altijd een zwarte bladzijde in mijn carrière blijven", aldus Groenewegen in een reactie bij Jumbo-Visma. “Tijdens de sprint ben ik van mijn lijn afgeweken. Dat spijt me, want ik wil een faire sprinter zijn. De gevolgen waren heel ongelukkig en ernstig. Daar ben ik mij zeer bewust van en hoop dat dit voor elke sprinter een wijze les is. Ik volg het nieuws van Fabio’s herstel op de voet. Ik kan alleen maar hopen dat hij op een dag weer volledig zal kunnen terugkeren. Door de disciplinaire zaak met de UCI af te ronden wordt duidelijkheid gecreëerd en dat stelt mij in de gelegenheid weer vooruit te kijken. Daar ben ik blij om, ook al is 7 mei nog ver weg. Ik prijs me gelukkig met de steun die ik daarbij krijg van Team Jumbo-Visma, mijn familie en vrienden. Samen zullen we zowel mentaal als fysiek naar die dag toewerken.”

Huiveringwekkende beelden waren het, ruim drie maanden geleden. Met al even verschrikkelijke gevolgen. In volle eindsprint in Katowice sloot Groenewegen de deur, waardoor Jakobsen met een snelheid van ruim 80 km/u in de rondvliegende dranghekken belandde en daarbij levensbedreigende verwondingen opliep. De Nederlandse kampioen werd een uur lang gereanimeerd, vervolgens vijf uur lang geopereerd in een Pools ziekenhuis en twee dagen in kunstmatige coma gehouden. Jakobsen verloor op één na al zijn tanden en brak zowat alle beenderen in zijn aangezicht. Er kwamen plastische chirurgie en 130 hechtingen bij te pas. “Alsof een granaat in zijn gezicht was ontploft”, omschreef Patrick Lefevere het in onze krant. Lefevere vond dat Groenewegen in de fout was gegaan, nam een Poolse advocaat onder de arm en diende ook klacht in bij de UCI. Dat laatste dossier is nu dus afgehandeld.