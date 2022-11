Gretige Mathieu Van der Poel duikt met ambitie het veld in: “Heb geen last van mijn rugproblemen. Ik doe mee om te winnen”

Van der Poel kwam ook nog even terug op het incident in Wollongong, waar hij werd opgepakt na een ruzie met tienermeisjes in zijn hotel. “Ik heb me daar toen redelijk snel over gezet. Er was niks aan te veranderen. Het was goed dat het WK gravel snel volgde. Zo had ik snel iets anders te doen en moest ik niet meer aan de situatie denken. Psychologische hulp heb ik niet nodig gehad en ik ben ook niet bezig met dat mensen mij eventueel anders zouden bekijken. Er zijn twee kanten aan het verhaal, en mijn kant is helemaal anders dan hoe alles verteld is geweest.”