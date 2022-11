Gretige Mathieu van der Poel duikt met ambitie het veld in: “Als ik start, is het om te winnen”

VeldrijdenZijn pronostiek voor Nederland-Ecuador is 3-1 en hij ziet zijn vaderland verder doorstoten dan België op het WK . Mathieu van der Poel had ook gewichtige zaken te vertellen voor de start van zijn cross-winter: over zijn rug, het mentale front na het hotel-incident in Australië en zijn honger. “Ik was vragende partij om nu al te beginnen.”

Mathieu van der Poel draagt een pet. Op vraag van een Nederlandse journalist zet hij het hoofddeksel even af om zijn geblondeerde haren te showen. “Een foutje van mijn vriendin, maar geen ramp. Ik zie het enkel wanneer ik in de spiegel kijk. Meestal draag ik toch een pet of een helm.”

Die helm droeg hij voor het laatst in competitie in Italië, begin oktober. Voordien haalde hij de wereldpers na het veelbesproken incident aan de vooravond van het WK in Australië, waar hij door de politie werd opgepakt na een ruzie met tienermeisjes in zijn hotel.

Hoe gaat het mentaal met jou na die periode?

“Ik heb mij daar snel over gezet. Wat er is gebeurd, daar valt niets meer aan te veranderen. Het was een spijtig voorval, maar het was goed dat ik nadien snel weer mee deed in die gravelwedstrijden om iets anders aan het hoofd te hebben. Ik heb er eigenlijk niet meer aan terug gedacht.”

Je hebt voor het eerst veel kritiek gekregen. Was dat wennen?

“Neen. Ik heb al wel vaker kritiek gekregen.”

Er werd geopperd dat je in de Nederlandse selectie een beetje buiten de groep staat. Vind je dat terecht?

“Dat vind ik niet terecht.”

Is er nog een gesprek geweest met de Nederlandse bond?

“Neen.”

Sta je nu anders in de sport?

“Neen, ik denk het niet.”

Niet dat het moet, maar je hebt het niet opgevat als een les naar de toekomst?

“Goh. Een les? (denkt na) Neen.”

Werk jij samen met een psycholoog?

“Neen. Ik praat liever met mensen die dicht bij mij staan.”

Heb je het gevoel dat je nu anders wordt bekeken, zoals op sociale media?

“Ik ben niet bezig met dat soort zaken. Ik heb ook niks gelezen of gezien wat over mij is verschenen. Ik heb er eigenlijk ook niet veel over te vertellen, buiten het feit dat er twee kanten zijn aan het verhaal en dat mijn kant helemaal anders is dan in Australië is verteld, maar ik probeer daar niet bij stil te staan, want ik kan het toch niet meer omdraaien.”

Dat geldt ook voor het hele seizoen 2022. Mogen we dat ondanks die zege in de Ronde van Vlaanderen een minder seizoen noemen?

“Mislukt zou ik mijn seizoen niet noemen. Veel renners zouden graag met mijn prestaties hebben gewisseld. Ik heb een zeer goed voorjaar gereden en de roze trui gedragen, maar er wordt veel gefocust op het laatste wat ik deed en dat was de Tour.”

Ben je extra hongerig na die mindere laatste periode?

“Niet meer dan anders. Ik heb veel zin om te crossen. Het lijkt al twee jaar geleden, omdat ik vorige winter amper anderhalve cross heb gereden door rugproblemen.”

Hoe is het met jouw rug?

“Nog steeds een werkpunt. Misschien hetgeen wat mij deze winter het meest zorgen baart. Het is nog niet zoals vroeger, maar tot nu toe ben ik tevreden hoe het gaat. Ik heb mijn eerste crosstrainingen goed kunnen afwerken, terwijl ik vorig jaar toen al last had van de rug. Nu heb ik zo goed als geen last.”

In de cross ziet de rug veel af. Kijk maar naar Iserbyt.

“In de cross ontwikkel je veel kracht vanuit de onderrug, omdat je veel grip nodig hebt. Ook veel op en af de fiets, lopen... Je belast de rug, maar ik heb er hard aan gewerkt en hoop dat mijn rug het houdt.”

Welke oefeningen heb je gedaan?

“Veel krachtoefeningen en drie keer per week core stability. Eigenlijk de dingen, die alle renners doen, maar ik moet er iets meer op focussen.”

Is die rug nu een eeuwig vraagteken in je achterhoofd?

“Dat is al zo sinds de Spelen van Tokio, maar het is geen zorg, ook al is het dat wel geweest. De laatste tijd heb ik weinig klachten. Ik ben klaar om te crossen.”

Eerlijk. Ik had je vroeger verwacht dan eind november.

“Het initiële plan was om nog later te starten, pas na de eerste ploegstage, maar tijdens de trainingen in Spanje voelde ik dat ik al klaar ben. Ik was vragende partij om nu al te beginnen.”

Waar sta je? De signalen die ons vanuit Spanje bereikten, zijn veelbelovend.

(knikt) “Ik heb goed getraind. Ik denk dat ik de conditie heb om te winnen, maar er spelen andere factoren mee, zoals de startpositie. Hulst is een snel parcours met veel bochten, waar het moeilijk is om sneller te rijden dan de eerste en of andere renners in te halen.”

Wat wordt jouw startrij zondag?

“Ik heb mij laten vertellen dat het rij vier zal zijn, maar ik maak mij daar niet druk in.”

Op het WK start je best niet op de vierde rij, dus moet je de komende weken punten sprokkelen.

“Klopt. Daarom ook dat het weekend voor het WK nog opengelaten is. Mocht ik dan nog punten nodig hebben, kan ik dat weekend nog crossen.”

Mogen we stellen dat je deze winter maar één doel hebt?

“Ja! Pidcock en Van Aert hebben dat ook gezegd. Als je niet vanaf de start van het crossseizoen begint en niet in aanmerking komt voor de klassementen, heb je maar één doel: het WK. Het wil niet zeggen dat ik de rest niet wil winnen, maar het WK wordt een prestige. Zeker omdat het in Hoogerheide is, wat het speciaal maakt voor mij.”

Kan je eens vertellen wat daar speciaal aan is, buiten dat die wedstrijd de GP Adrie van der Poel heet en je vader parcoursbouwer is?

“Mijn grootmoeder woonde dicht bij het parcours, en ik ken er veel mensen. Ik heb er al een WK gereden, maar dat was geen succes (derde achter Wout van Aert en Michael Vanthourenhout bij de beloften, red.). Ik stond toen wel op het podium, maar ik had gehoopt op meer.”

Volledig scherm Wout van Aert won het WK voor beloften in 2014, voor Michael Vanthourenhout en Mathieu van der Poel. © Photo News

Winnen. Altijd winnen.

“Veldrijden is misschien niet meer mijn hoofdbezigheid, maar overal waar ik start, wil ik winnen.”

Wout van Aert zei woensdag dat hij in de eerste crossen niet start met de druk om te winnen. Het zijn voor hem een van de weinige wedstrijden op een jaar dat zoiets het geval is. Zie jij dat ook zo?

“Ik vind niet dat wij met de ambitie mogen starten om er eventjes in te komen. Als we aan de start staan van een cross staan, moet dat zijn met de ambitie voor winst. Als je niet in orde bent, moet je maar iets langer trainen tot wanneer dat wel zo is. Trouwens, Wout won vorig jaar zijn eerste cross met bijna twee minuten voorsprong. Wout zal nu ook weer proberen winnen.”

Hij tempert nochtans de verwachtingen voor Antwerpen binnen anderhalve week. Hij sprak niet over winnen, maar over de top tien.

“Ja, maar, ik denk... (zoekt naar de juiste woorden) Je ziet dat Pidcock in zijn tweede wedstrijd al mee deed voor de zege. Ik kan mij niet voorstellen dat Wout niet meedoet voor winst. Hij mag deze winter nog iets minder goed zijn dan vorig jaar, hij zal nog altijd meedoen voor de zege.”

Hoe ziet de rest van het seizoen 2023 er uit?

“Het voorjaar zal hetzelfde zijn zoals de voorbije jaren. Eerst het Italiaanse luik, nadien de Vlaamse klassiekers, dan mountainbike met de wereldbekers van Valkenburg en Nove Mesto, en in de zomer de Tour. Ik ga niet snel opnieuw focussen op twee grote rondes in één seizoen, zoals vorig jaar. Laat mij in 2023 maar gewoon proberen om die Tour tot een goed einde te brengen.”

De volledige veldritkalender van Van der Poel: 27/11: Hulst - Wereldbeker

03/12: Boom - Superprestige

04/12: Antwerp - Wereldbeker

05-14/12: stage in Spanje

17/12: Val di Sole - Wereldbeker

23/12: Mol - Exact Cross

26/12: Gavere - Wereldbeker

27/12: Heusden-Zolder - Superprestige

28/12: Diegem - Superprestige

30/12: Loenhout - Exact Cross

03/01: Herentals - X2O Trophy

05/01: Koksijde - X2O Trophy

08/01: Zonhoven - Wereldbeker

09/01-19/01: stage in Spanje

22/01: Benidorm - Wereldbeker

28-29/01: nog te bepalen

05/02: Hoogerheide - Wereldkampioenschappen

