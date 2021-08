Greg Van Avermaet zoekt al maanden vergeefs naar goede vorm: “Misschien was vaccin nefast voor conditie”

Zes weken duurt het nu al, zegt Greg Van Avermaet, dat hij zijn normale niveau niet haalt. Langer zelfs. “Dat is begonnen in het Critérium du Dauphiné”, en dat was begin juni. Van Avermaet reed daarna de Tour de France. “Daarover was ik erg ontgoocheld.” Hij speelde zijn rol tijdens de Spelen van Tokio, in dienst van Wout van Aert. En na een weekje vakantie schreef hij zich in voor de Tour du Limousin.