Greg Van Avermaet strijdvaardig richting Ronde: “We zijn iets dichter bij ‘Grote Drie’ geslopen”

Wielrennen Van Aert - die start in Brabantse Pijl en Amstel - viert Pasen met speciale fiets... Of was het een aprilgrap?

2 april Wout Van Aert postte gisteren een foto van een gepimpte racefiets waarmee hij zondag de Ronde van Vlaanderen zou rijden, met een motief van paaseieren gedrukt op zijn kader. Tof idee, of was het een 1 aprilgrap? “Dat zou zomaar kunnen”, lachte Van Aert. “Ik heb de fiets zelf nog niet gezien. Ik vond het wel grappig.” Zelf is Van Aert niet de man die aprilgrappen gaat uithalen: “Nee, op school vroeger was 1 april wel een item. Elk jaar op 1 april moet ik eventjes ‘wakker worden’ als ik op Twitter de grappen zie passeren. ‘Ah het is 1 april’, denk ik dan. Ik maak liever op een onverwacht moment een goede grap. Misschien moet ik wel opletten voor aprilgrappen door mijn zoontje later, ja? Maar het zal nog wel eventjes duren eer hij daar iets van snapt. (lacht)”