Greg Van Avermaet met vertrouwen naar De Ronde: “Ik ben een outsider”

WielrennenDe olympische kampioen eindigde al drie keer op het podium in Vlaanderens Mooiste. In 2014 en 2017 finishte hij als tweede, in 2015 werd hij derde. Vorig jaar kon Van Avermaet na een val in Luik-Bastenaken-Luik niet deelnemen.

Wout van Aert, Mathieu van der Poel en wereldkampioen Julian Alaphilippe gelden als de drie topfavorieten voor de zege in Vlaanderens Mooiste. “Al is de situatie nu toch wat anders dan ten tijde van Strade Bianche en Tirreno-Adriatico. Toen had ik geen kans om te winnen, nu is er wel een kleine kans voor mij om iets te doen”, aldus Van Avermaet.

Mathieu van der Poel, die teleurstelde in Dwars door Vlaanderen, liet eerder op de dag optekenen dat zijn vorm wat minder is, zeker in vergelijking met de Italiaanse koersen. “Voor mij start hij toch nog als favoriet. Ik denk dat Mathieu heel snel kan herstellen”, vertelde Van Avermaet. “In het veldrijden heb ik hem mindere wedstrijden zien rijden, en de dag nadien zag ik precies een andere renner aan het werk. Het is ook niet de eerste keer dat hij er een beetje van tussen wordt gereden, dus ook mentaal kan hij dat wel aan. Hij zal wel weer iets op poten durven te zetten, dat is zijn stijl. Misschien voelt hij zich nu niet 100 procent, maar dat is misschien gewoon een mindere dag. Hij zit zeker nog in mijn top drie voor zondag.”

Van Avermaet heeft er meer het raden naar hoe Alaphilippe voor de dag zal komen. “Hij is toch een vraagteken, want hij heeft een tijdje niet gekoerst. Luik-Bastenaken-Luik blijft ook belangrijk voor hem. Ik zie hem toch nog meer binnen het blok van Deceuninck-Quick Step acteren. Als hij iets minder is, hebben ze binnen die ploeg nog altijd Florian Sénéchal en Kasper Asgreen. En Yves Lampaert, die volgens mij toch ook aan het komen is.”

Volledig scherm © BELGA

De voorbije week werd Van Avermaet zesde in de E3 Harelbeke, 12e in Gent-Wevelgem en zevende in Dwars door Vlaanderen. In de finale van de E3 reageerden ploegmaats Van Avermaet en Oliver Naesen te laat, waardoor Kasper Asgreen naar de zege kon rijden. “Zondag zullen we wel moeten reageren, we mogen niemand laten wegrijden. Die boodschap is aangekomen. Het was geen kwestie van welke kaart we zouden uitspelen. We zijn wijs genoeg om de juiste beslissing te nemen”, reageerde Van Avermaet. “Ik voel me momenteel zeker niet slecht. Na Dwars door Vlaanderen was ik wat teleurgesteld dat mijn groepje niet met mij mee reed voor de zege.”

Van Avermaet vernam tijdens het persmoment voor het eerst dat Zdenek Stybar forfait moet geven voor de Ronde na een operatie vanwege een hartritmestoornis. “Dat is erg jammer. Ik beschouwde hem zeker als een outsider, net als ik. Hij reed heel sterk. Ik wens hem het beste.”

Donderdag raakte officieel bekend dat Parijs-Roubaix vanwege de coronapandemie van 11 april verhuist naar 3 oktober. “Ik was natuurlijk ontgoocheld toen ik dat nieuws vernam. Maar dat verandert niets aan mijn benadering van de Ronde, waarvoor je sowieso alles geeft”, zei Van Avermaet, die de Helleklassieker in 2017 won. Na het uitstel van Parijs-Roubaix voegt Van Avermaet de Brabantse Pijl (14/04) toe aan zijn programma, waarop de Amstel Gold Race (18/04) al stond.

Volledig scherm © Photo News