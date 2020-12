Greg Van Avermaet, met bruine broek, heeft honger in nieuwe omgeving: “Ik heb mijn waarde nog in het peloton”

Wielrennen35 is hij, maar de nieuwe omgeving prikkelt Greg Van Avermaet als nooit tevoren. Weliswaar in bruine broek - “beetje spijtig”, lacht hij -, maar AG2R Citroën is klaar om zich met hem te profileren op klassiek gebied. “Als alles perfect loopt, kan ik Van Aert en Van der Poel zeker kloppen.”

“Ik ben zo goed als 100 procent hersteld.” Nog acht weken lang voelde Van Avermaet de naweeën van zijn val in Luik-Bastenaken-Luik, waardoor hij zijn favoriete Ronde van Vlaanderen miste. Maar stilaan is hij klaar voor het nieuwe wielerseizoen. “Ik kon goed rusten en alles goed laten herstellen. Ik fiets nu eindelijk terug zonder pijn.”

Quote Ik vind het jammer dat de bruine broek blijft. (lacht) Maar hoe meer zeges ik erin pak, hoe mooier hij zal worden Van Avermaet over het nieuwe tenue.

Dat fietsen gebeurt voortaan bij AG2R. Na tien jaar zocht Greg andere oorden op. Door Covid-19 heeft hij nog veel te ontdekken, maar Van Avermaet kijkt wel reikhalzend uit naar 2021. “Onze stage in december viel in het water, dus mijn ploegmaats en het materiaal moet ik nog leren kennen. Maar deze ploeg bestaat al dertig jaar. Ze hebben ervaring en er staat een goede structuur, dus ik heb er vertrouwen in. Na tien jaar bij dezelfde ploeg is dit een grote verandering voor mij. Nieuwe richtlijnen, een nieuwe trainer en een andere begeleiding. Maar deze nieuwe wending is zeker niet slecht voor mij.” De Franse WorldTour-ploeg mikt vol op de klassiekers. “Dat is ons hoofddoel, dat is wel duidelijk”, aldus Van Avermaet. “We hebben Oli (Oliver Naesen red.), Bob Jungels en enkele sterke helpers zoals Stan DeWulf en Michael Schär. En mijn komst kadert uiteraard ook in deze missie.”

Gregs programma gaat via de Ronde van Valencia en de Ruta del Sol naar de (voorjaars-)klassiekers tot en met de Amstel Gold Race. Weinig verandering dus. En ondanks hij al 35 is en een indrukwekkend palmares heeft, is de honger enorm. Die twee alleskunners - Wout van Aert en Mathieu van der Poel - schrikken hem niet af. “Als alles perfect loopt, kan ik hen zeker kloppen. Ik ben ervan overtuigd dat ik mijn waarde nog heb in het peloton. Zó slecht waren de voorbije twee jaar nu ook weer niet. Ik hoef niet te panikeren. Het motiveert me zelf als ik zie op welke manier zij koersen en winnen. Ik zet de teller op nul, ben gemotiveerd, wil het seizoen goed aanvatten en resultaten rijden. Mezelf wat onder druk zetten, dat heb ik graag.”

Bruine broek

Tot slot had Van Avermaet het ook over het nieuwe truitje van zijn werkgever. Een bruine broek met een sober wit shirt. Autofabrikant Citroën is vanaf komend seizoen sponsor van de Franse wielerformatie. Echt fan is Van Avermaet niet. (lacht). “Euhmm. Ik vind het niet verkeerd. Ik vind het wel jammer dat de bruine broek blijft - ik heb liever altijd een zwarte broek, het oog wil ook wat, hé. Dat ze daarop kozen voor een wit bovenstuk, vind ik wel goed. Al bij al dus best oké. En hoe meer zeges ik erin pak, hoe mooier hij zal worden. Misschien worden het wel mythische tenues.”

