Greg Van Avermaet hoopt zichzelf in Roubaix weer terug te vinden: “De einddatum nadert, maar ik heb nog ambitie”

Wielrennen KOERS KORT. Jakobsen troeft Meeus af in Eurométro­po­le Tour - Amstel Gold Race en Pa­rijs-Rou­baix wisselen van datum

29 september Fabio Jakobsen heeft de Eurométropole Tour op zijn naam geschreven. De Nederlander was de snelste in een groepssprint en bezorgde zo Deceuninck-Quick.Step de 64ste overwinning van het seizoen. In de internationale zegestand is Jumbo-Visma tweede met… 40 zeges. Het team van Patrick Lefevere domineert ook het wielerjaar 2021. De 23-jarige Belg Jordi Meeus werd knap tweede in Doornik, Mads Pedersen vervolledigde de top drie.