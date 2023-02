Gouden Kopecky behaalt twaalfde medaille: slechts zeven Belgische atleten doen beter

Haar Europese titel op de afvalling leverde Lotte Kopecky haar twaalfde medaille op in een groot kampioenschap. Door haar overwinning klimt ze gestaag op in het klassement van Belgische veelvraten in een olympische sport. Het EK baanwielrennen is nog volop aan de gang, dus de nieuwe Europese kampioen kan nog stijgen in de stand.

Het EK baanwielrennen in Grenchen is nog niet halfweg en Lotte Kopecky heeft haar eerste Europese trui al op zak. Op de afvalling was ze de snelste van het pak en volgde ze zichzelf op als Europees kampioen. Daardoor is ze Belgisch, Europees en wereldkampioen in deze discipline van het baanwielrennen.

In totaal heeft Kopecky al twaalf medailles behaald, waaronder acht keer goud, drie keer zilver en een keer brons. Die verzamelde ze niet alleen op de piste. In het WK wielrennen in Wollongong greep ze naast de gouden medaille en leverde ze België een zilveren medaille op.

Volledig scherm Lotte Kopecky werd al Belgisch, Europees en wereldkampioen in de afvalling © AFP

In het klassement van medaillewinnaars in een Olympische sport staat Lotte Kopecky momenteel achtste. Loper Kevin Borlée voert het klassement aan met 18 medailles. De beste vrouw is ex-judoka Gella Vandecaveye met 17 medailles.

Onze landgenote komt vandaag nog in actie in het omnium en zondag in de ploegkoers samen met Shari Bossuyt. Kopecky kan dus nog opklimmen in de stand richting een vierde plaats.

Aantal medailles in olympische sporten 1. Kevin Borlée (atletiek) - totaal 18 medailles 2. Gella Vandecaveye (judo) - totaal 17 medailles 3. Kenny De Ketele (wielrennen) - totaal 17 medailles 4. Ulla Werbrouck (judo) - totaal 13 medailles 5. Yvonne Reynders (wielrennen) - totaal 13 medailles 6. Dylan Borlée (atletiek) - totaal 13 medailles 7. Jonathan Borlée (atletiek) - totaal 13 medailles 8. Lotte Kopecky (wielrennen) - totaal 12 medailles 9. Nafi Thiam (atletiek) - totaal 11 medailles 10. Ingrid Berghmans (judo) - totaal 11 medailles