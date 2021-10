Goud! Lotte Kopecky is wereldkampioene in de puntenkoers

Exclusieve docu Patrick Lefevere bezoekt muurtje waarover Evenepoel viel: “Remco mag blij zijn dat hij nog leeft”

18 oktober Gisteravond was de documentaire ‘Ik ben Remco’ te zien op VTM en VTM GO. Daarin zag u onder meer hoe Deceuninck-Quick.Step-manager Patrick Lefevere een bezoek brengt aan het muurtje waarover Remco Evenepoel viel tijdens de Ronde van Lombardije vorig jaar. “Ten eerste mag Remco blij zijn dat hij nog leeft”, zegt Lefevere. “En ten tweede mag hij blij zijn dat hij er niks aan overgehouden heeft - voor hetzelfde geld was hij verlamd.” Na de val van Evenepoel was het voor iedereen bang afwachten. “Eigenlijk wil je het niet zien, maar tegelijkertijd wil je ook zo snel mogelijk een beeld. De camera bleef er lang bij. Daar kwam kritiek op, mensen vonden het sensatie zoeken. Maar ik vond het goed omdat we zo zagen dat hij bewoog. Na de val zijn we in één ruk naar het ziekenhuis van Como gereden. We waren er net op tijd om hem uit de ambulance te zien komen. Remco was natuurlijk heel erg aan het wenen, zoals iedereen daar. En het eerste wat hij zei tegen mij was ‘sorry’ (lacht).”