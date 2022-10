Goud! Lotte Kopecky en Shari Bossuyt veroveren wereldtitel na superspannende ploegkoers: “Dachten even dat Fransen écht hadden gewonnen”

Lotte Kopecky en Shari Bossuyt hadden een plannetje in de ploegkoers. Niet meedoen met de sprints, om vervolgens álles op een bonusronde te zetten. Kopecky zette op 40 ronden van het eind de aanval in, geen enkel land was in staat te reageren. Het Belgische duo moest héél diep gaan, maar finaal hadden ze toch de bonusronde te pakken.

Opvallend: de Franse dames dachten dat ze het goud grepen, maar ze hadden niet door dat de Denen beter scoorden in de slotsprint. België (32 punten) hield zo één punt over op Frankrijk (31 punten). Van een thriller gesproken.

Voor België is het de derde medaille op het WK baanwielrennen in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines. Donderdag veroverde Kopecky al de wereldtitel in de afvallingskoers, Fabio Van den Bossche was vrijdag goed voor brons in de puntenkoers.

Kopecky heeft nu twee gouden WK-medailles in de ploegkoers op zak. Samen met Jolien D’hoore behaalde ze ook in 2017 de wereldtitel op dit nummer. Zondag verdedigt Kopecky nog haar wereldtitel in de puntenkoers.

“Een ware heksenketel”

“Wij hadden tot heel ver in de wedstrijd nog geen punten gesprokkeld. Wij moesten het dus doen door een winstronde te pakken”, reageerde Kopecky. “Ik denk dat wij exact het juiste moment uitgekozen hadden om op jacht te gaan naar die ronde en de bijhorende punten. Wij moesten echt heel diep gaan om onze poging tot een goed einde te brengen. Maar het lukte ons.”

Bossuyt reed voor het eerst een wereldkampioenschap aan de zijde van Kopecky en pakte meteen goud. “De finale verliep in een ware heksenketel”, zei de West-Vlaamse. “Na de finish keken we naar de schermen in de zaal en daar zagen wij plots dat de Fransen op nummer één stonden en niet wij. Even dacht ik dat dit de echte eindstand was, tot onze bondscoach Kenny De Ketele ons kwam melden dat wij wel degelijk de wereldkampioenen waren. Het gevoel dat daarop volgde, is moeilijk te beschrijven.”

