Goed nieuws vanuit hoogtestage in Livigno: “Evenepoel en Vansevenant zijn hard aan het werk”

Naast Wout van Aert ziet bondscoach Sven Vanthourenhout van zijn kransje uitverkorenen voor Tokio vooral ook uittredend olympisch kampioen Greg Van Avermaet positief evolueren in in de Tour. “Greg heeft deze drie weken nog nodig om stappen te zetten. Hij is helemaal hersteld van zijn zware valpartij in Luik-Bastenaken-Luik vorig jaar en reed op zich een prima klassieke lente. Maar die drie weken zullen toch nog een paar procentjes verschil maken. In de rit naar Châteauroux, donderdag, waarin hij met Kluge met een gemiddelde van 47,48 km/u lang in de aanval reed, vond ik hem alvast fenomenaal sterk. (grijnst) Al was het misschien niet de beste etappe om succes in te oogsten.”