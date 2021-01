Giro wordt nu echt wel kort dag voor Remco Evenepoel: “Niet nóg een keer dezelfde fout maken”

Eerst het goede nieuws. Evenepoels bloedwaarden zijn weer op peil, de extreme vermoeidheid die door een verstoorde hormonenhuishouding in de hand werd gewerkt is geweken en hij recupereert opnieuw zoals het hoort. Dat bleek uit een nieuwe medische check-up, gisterenvoormiddag in het AZ Herentals. Maar, grote MAAR... De schaambeenbreuk die hij op 15 augustus 2020 opliep bij zijn zware crash in de finale van de Ronde van Lombardije, is nog niet helemaal dichtgegroeid. Kwestie van millimeters, schreven we vorige week al. Futiel, op het eerste gezicht. Maar wel met grote gevolgen. “Het veroorzaakt pijn aan het zitbeen, waarmee een renner urenlang in het zadel steunt”, legde Patrick Lefevere, CEO van Deceuninck-Quick.Step uit in ‘De Tribune’ op Radio 1. Fietsen, zoals hij vanaf vandaag vurig opnieuw hoopte te doen, lukt dus niet. Lefevere: “We gaan niet nóg een keer dezelfde fout maken door hem té snel te laten herbeginnen. Reken op drie weken extra zonder fietsactiviteit. Het zij zo. Die drie weken gaan geen verschil meer maken in zijn volledige carrière.”

Uppercut

Vijf plus drie. Maakt nu al acht. Reken daar nog eens de acht weken ziekenhuisbed bij, volgend op de crash, en het wordt duidelijk welke stevige uppercut Evenepoels voorbereiding op het nieuwe seizoen heeft geïncasseerd. De renner maakt verre van een zorgeloze winter mee. “Het komt hard aan. Maar hij gaat er nog redelijk goed mee om”, stelt Lefevere vast. Meteen na zijn check-up vloog Evenepoel vanuit Brussel terug naar de trainingsbasis van het team in het Spaanse Altea (Costa Blanca), waar hij verder zal werken aan zijn revalidatie. “Michaël Verschaeve, de psycholoog van de ploeg, is met hem mee. Je weet nooit waar het goed voor is. Hij kan er altijd terecht indien nodig. Leuk is het natuurlijk niet om je ploegmaats/vrienden elke ochtend te zien vertrekken op training - tot zelfs Fabio Jakobsen toe - terwijl je zelf je tijd in het zwembad moet slijten. Maar goed, het is wat het is. Hij moet ermee omgaan. We gaan hem met de beste zorgen proberen te omringen.”

Lefevere haalt er één van zijn geliefkoosde clichés bij. “Paniek is een zeer slechte raadgever.” Zeer toepasselijk hier wel. Want over drie weken zal het... 8 februari zijn. “Exact drie maanden voor de start van de Giro (waar hij zijn groterondedebuut hoopt te maken, red.)”, beseft hij. 8 mei blijft tot nader order het grote streefdoel voor Evenepoel. In het interview in onze weekendkrant gaf de renner al aan dat hij niets wil forceren, zal luisteren naar zijn lichaam en desnoods zijn programma omgooien. “Als ik één ding heb geleerd, is het dat dit een heel delicate blessure is voor een wielrenner. Die zelfs een carrière in gevaar kan brengen. Dus moet ik mezelf nu aanpassen en de tijd geven om volledig te genezen. Duurt het een dag langer dan ik zelf zou willen? Dan is het maar zo. Plan A is en blijft het opzet. Maar ‘worst case’ schakelen we over op plan B. Olympische Spelen, Ronde van Spanje, WK, Ronde van Lombardije... Nog andere doelen genoeg dit seizoen.”

Tour? Eerder Vuelta

Zo denkt ook Lefevere erover. “Drie maanden, dat is kort dag. Als Remco’s conditie niet toereikend is, heeft het weinig zin om hem de Giro te laten rijden.” Al houdt hij ook een andere mogelijkheid in gedachten. “Hij kan er ook starten zonder grote verwachtingen. Puur met het doel om die drie weken ervaring op te doen.” De Tour is geen alternatief, herhaalt hij nu al tot vervelens toe. Of toch niet het allereerste. “Remco en wij zijn er geen voorstander van. Dan opteren we inderdaad liever voor de Vuelta.”

