Giro start en eindigt met tijdrit: ideaal voor Evenepoel? “Leuk voor Remco, maar daarmee is alles gezegd”

Het volledige rittenschema is voor de komende weken, maar met een tijdrit op de openingsdag in Turijn (9 km) en een afsluitende tijdrit in Milaan (afstand nog onbekend), hebben de tijdrijders al één en ander om naar uit te kijken. Ervan uitgaand dat Remco Evenepoel de start haalt, moet dit ook voor hem goed nieuws zijn, juist? “Remco zal dat zeker leuk vinden”, zegt ploegleider Wilfried Peeters. “Hij zal goesting hebben om te starten. Maar daarmee is alles gezegd.”

Medische controle

Omdat ze bij Deceuninck-Quick.Step niet weten hoe snel de revalidatie van hun jonge kopman gaat verlopen, vindt Peeters het parcours voorlopig bijzaak. En de tegenstand, met Egan Bernal op kop, al helemaal. “Gaat Remco de Giro rijden?”, vraagt de man zich af. “En als hij rijdt, zal dat dan met veel ambitie of met weinig ambitie zijn? Dat is te vroeg om te zeggen. Vandaag kennen we de antwoorden echt niet. Of Remco met klassementsambities kan starten, zullen we over een paar maanden zien.”

Volgende week staat er een belangrijke medische controle op de agenda. Op basis daarvan zal beslist worden of Evenepoel de fietstraining kan hervatten. Voorlopig blijft zijn programma beperkt. “Zwemmen, wandelen en wat fitness”, zegt Peeters. “Hij doet alleen dingen waarmee hij zijn blessure niet belast.”

Remco Evenepoel tijdens de ploegvoorstelling van Deceuninck-Quick.Step.

In het meest gunstige scenario kan Evenepoel binnenkort opnieuw op de fiets kruipen, en kan hij beginnen met de echte voorbereiding op zijn seizoen. Anderhalve maand geleden was zijn conditie best al goed, maar sinds hij zijn trainingen moest terugschroeven, is daar uiteraard veel van verloren gegaan. In principe kan hij nog op tijd klaar geraken voor de Giro, maar dan mag hij niet te veel tegenslag meer hebben. “We willen geen enkele druk leggen op Remco”, zegt Peeters. “Echt geen enkele. Stel dat hij de Giro zonder klassementsambities moet rijden, dan is dat gewoon zo. Ook dan zal zijn eerste grote ronde een goeie leerschool zijn. Hij is nog jong: voor zijn ontwikkeling is het niet nodig dat hij met grote verwachtingen start. Misschien is het zelfs beter als dat niet zo is.”

Wat de Giro betreft: na de openingstijdrit in Turijn volgen nog twee etappes in de regio. Een rit voor sprinters en een rit over heuvelachtig terrein – op dag drie ligt het laatste klimmetje op 6 kilometer van de finish. Later zouden ook een Strade Bianche-achtige etappe en een aankomst op de Monte Zoncolan (met stroken tot 22 procent) volgen.

