Giro paait Remco Evenepoel: liefst drie tijdritten in 2023, doet Tour een tegenoffensief?

Nu hij de Vuelta al op zak heeft, is het aan de Giro en de Tour om onderling uit te vechten waar Remco Evenepoel in 2023 een gooi doet naar een nieuwe eindzege in een grote ronde. Evenepoel maakte in de Vuelta het verschil tijdens de ploegentijdrit (23,3 km) en de individuele tijdrit (30,9 km) tegenover zijn dichtste belagers in het eindklassement. Hij liet al weten dat het aantal tijdritkilometers een doorslag zal geven in zijn keuze voor een grote ronde van volgend jaar. De Giro-organisatie zet alvast alle zeilen bij. Het parcours wordt pas in november officieel vrijgegeven, maar volgens onze informatie zitten er drie tijdritten in het parcours, goed voor zestig à zeventig individuele kilometers tegen de klok. De Giro van 2023 begint met een tijdrit van 18 kilometer tussen Fossacesia en Ortona in de Abruzzen. Over de twee andere tijdritten zijn nog geen details bekend, maar zeventig tijdritkilometers in totaal is niet weinig. De Giro van dit jaar telde amper 26,6 kilometer tegen de klok. In de Tour was dat 53,9 km. Doet Tour-organisator ASO een tegenoffensief om Evenepoel te paaien?