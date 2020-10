Giro-organisator Mauro Vegni wil straffen voor Jumbo-Visma en EF na hun gedrag tijdens Ronde van Italië: “Hier stopt het allemaal niet”

WielrennenDe Ronde van Italië krijgt nog een staartje, althans als het van organisator Mauro Vegni afhangt. Hij heeft in het Italiaanse La Gazzetta dello Sport zijn onvrede geuit over het gedrag van onder meer Jumbo-Visma en EF Education First tijdens de Giro. Ook de rennersstaking voor aanvang van etappe 19 is nog niet verteerd.

Weinigen gaven op 3 oktober bij de start op Sicilië een stuiver dat de Giro helemaal tot in Milaan zou geraken. Maar kijk, ondanks alle coronadreiging trok de Brit Tao Geoghegan Hart afgelopen zondag na drie weken koers het roze laken naar zich toe. “Deze Ronde van Italië heeft ons land zoveel trots gebracht”, aldus Vegni. “Het is de moeilijkste wedstrijd die ik ooit georganiseerd heb. Er was veel te overwinnen, maar dat hebben we altijd met eenzelfde doel gedaan: de wedstrijd laten eindigen in Milaan.”

Quote Ik ga mij beraden bij de UCI en zal daar de bevoegde instanties vragen wat ik kan doen. Mauro Vegni

Tot zover de positieve noot. Want Vegni was heel wat minder te spreken over wat onderweg allemaal is gebeurd. Bij de start van de tiende etappe besliste Jumbo-Visma uit de wedstrijd te stappen. Kopman Steven Kruijswijk had een positieve coronatest afgelegd en de ploeg wilde geen risico nemen. Ook Mitchelton-Scott stapte vroegtijdig af, maar met die beslissing kon Vegni wel leven. De ploeg verdween uit de wedstrijd na vijf positieve tests - onder wie ook kopman Simon Yates.

Ondertussen had ook EF Education First een brief geschreven waarin het zijn beklag deed over de bubbels in de Giro. Die waren volgens de ploeg “duidelijk geschaad”. EF ijverde voor strengere maatregelen en meer tests in aanloop naar de tweede rustdag. Het maande tegelijk de organisatie aan rationeel te handelen als er te veel positieve gevallen zouden zijn. Vegni bleef vasthouden aan het ingestelde Covid-19-protocol, en voerde verstrengingen door waar nodig.

“Hier stopt het niet”

Vegni wil het hier allemaal niet bij laten. Hij vindt dat ploegen als Jumbo-Visma en EF zijn wedstrijd schade hebben toegebracht. “Hier eindigt het allemaal niet”, sneert Vegni. “Ik heb altijd gezegd dat deze Giro een vervolg zou krijgen. Ik wil sancties voor Jumbo-Visma en EF. Als ze denken dat ze de plichten van een WorldTourploeg kunnen schenden, dan zal ik zelf ook overwegen of ik ze in de toekomst wel nog uitnodig voor mijn wedstrijden.”

“Ik ga mij beraden bij de UCI en zal daar de bevoegde instanties vragen wat ik kan doen”, aldus Vegni. In principe kan de UCI licenties afpakken als het “nodig zou zijn om het imago van de WorldTour te beschermen”. Dat het zo ver komt lijkt onwaarschijnlijk. Tot heden heeft de UCI nooit dergelijke stappen ondernomen.

“Andere mentaliteit nodig”

Verder ging Vegni ook nog in op de gebeurtenissen voorafgaand aan rit 19. Renners ijverden er om de etappe in te korten. Van de oorspronkelijk uitgetekende 258 kilometers bleven er uiteindelijk maar 124 over. De CPA (Cyclistes Professionnels Associés, of de rennersvakbond) vond het onverantwoord om de renners op het einde van de Giro zo’n etappe te laten rijden in regenachtige omstandigheden. Vegni huiverde. “Er is een andere mentaliteit én een andere rennersvakbond nodig”, aldus de Italiaan. “De renners zijn modern en dat moet de unie ook worden. Zo’n zaken moeten binnenskamers uitgeklaard worden en niet zomaar op straat.” Vegni dreigde nog dat “iemand hiervoor zal moeten opdraaien”.

Daags na de Giro stuurde de CPA een open brief naar de organisatie om aan te tonen waarom ze die etappe wilden inkorten. “Alle wedstrijden zijn dierbaar voor ons en voor onze gehele beweging. We verdienen het om gehoord te worden, ook als het om zaken gaat die júllie niet willen horen.” Het liet Vegni allemaal koud: “Het feit dat ze een vertegenwoordiger in zijn laatste wedstrijd ooit - Adam Hansen - naar ons sturen zegt alles. De toenmalige roze trui - Wilco Kelderman - die het protest steunde op televisie, is zich na de aankomst op Sestrière (rit 20) trouwens nog komen verontschuldigen bij mij.”

