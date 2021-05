Giro hanteert eigen Covid-19-protocol: meer controles en sneltesten

GiroDe Giro is nog niet gestart en met Alessandro Tonelli mag al een renner zijn droom opbergen. De Italiaan legde deze week een positieve coronatest af en komt niet aan de start. Zijn team Bardiani-CSF mag hem wel vervangen door een andere renner. “Het Covid-19-protocol is niet exact hetzelfde als in de Tour”, vertelt ploegdokter Maarten Meirhaeghe van Lotto Soudal.

Alessandro Tonelli legde een positieve test af deze week. “Maar mijn positieve test werd gevolgd door drie negatieve testen”, liet de Italiaan op zijn Instagram-pagina weten. “Het ging dus om een vals positieve test. In overleg is beslist om niet te starten en geen van mijn collega’s in gevaar te brengen. Mijn maandenlange opofferingen verdwijnen nu in het niets, maar het is helaas zo.” Geen Giro dus voor de Italiaan, die wel vervangen mag worden.

“Eigenlijk wordt hetzelfde protocol als in de Giro van 2020 gehanteerd”, zegt dokter Meirhaeghe. “In de Tour de France moest je als team naar huis bij twee positieve gevallen in de ploeg, maar Giro-directeur Mauro Vegni vond dat niet eerlijk voor de rest van het team en dus gelden andere regels en wordt alles geval per geval bekeken, in overleg met de Coviddokter die meereist met de Giro. Wanneer één iemand positief test, wordt die meteen in quarantaine geplaatst. Daarna wordt hij hertest om de positiviteit van de test bevestigd te krijgen. Ook de personen die een hoogrisicocontact vormen, worden geïsoleerd en getest.”

Volledig scherm © EPA

Een ploeg moet dus niet meteen naar huis na besmetting in het team, zoals dat in de UAE Tour het geval was. “Alle renners en stafleden ondergingen zes dagen voor de start van de Giro een PCR-test”, aldus Meirhaeghe nog. “De negatieve resultaten moesten we aan RCS bezorgen om toe te mogen treden tot de Girobubbel. Dan is er ook nog de PCR-test drie dagen voor de start. Die werd uitgevoerd door de Giro-organisatie en nu wachten we op de uitslagen. Ze volgen in de loop van donderdag, zodat we hopelijk zaterdag kunnen starten.”

Op de rustdagen volgen er nog PCR-testen. “Er zullen dit jaar meer controles vanuit de organisatie geregeld worden. Dat mede op vraag van enkele teamdokters. Ze maken nu handig gebruik van de sneltesten. Die zullen nu ook door de Giro-organisatie afgenomen worden tijdens de tweede of derde etappe en ook nog in de zevende of achtste etappe. Ze willen met een zo groot mogelijk peloton op een veilige manier tot in Milaan koersen, dus wordt niets aan het toeval overgelaten.”

Verder gelden ook strenge regels voor de podiumceremonie, worden knuffels niet aangeraden na een zege en zijn de start- en finishzones en de plaats waar de bussen geparkeerd staan, verboden voor iedereen buiten de wedstrijdbubbel.

Volledig scherm © AFP