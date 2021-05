Giro Di Remco #16. Evenepoel krijgt vandaag een kans om iets goed te maken: “Of Remco wil uithalen? We kennen hem allemaal...”

VTM-sportjournalist Maxim Goethals, onze man in de Giro, zag hoe Remco Evenepoel gisteren ontgoocheld over de streep bolde. “Hij moest dan ook nog eens naar de dopingcontrole. Zijn ploegmaats schrokken dan weer een beetje dat hij twee minuten verloor. Remco gaf zelf toe dat hij een mindere dag had, maar hij geeft het zeker niet op. ‘It ain’t over ‘till it’s over’, schreef hij zelf op Twitter.”

Vandaag krijgen de renners opnieuw een uitdagende etappe voorgeschoteld, mét ook een technische afdaling op het parcours. Boezemt dat angst in bij Evenepoel? “Remco geeft zelf aan dat hij geen schrik heeft. En hij heeft al gevaarlijke afdalingen achter de rug in deze Giro”, zegt Maxim Goethals. “Of Remco vandaag wil uithalen? We kennen hem allemaal... Hij heeft in het verleden getoond dat hij dat kan. Maar de Giro is nog lang. Vandaag is een kans om eventueel iets goed te maken.”