Gino Mäder wint slotetappe Ronde van Zwitserland, Carapaz eindwinnaar

WielrennenGino Mäder heeft de slotetappe in de Ronde van Zwitserland op zijn naam geschreven. Op de laatste beklimming van de dag, sprong Woods weg uit de groep der favorieten en enkel Mäder kon hem in de afdaling nog bijbenen. In een sprintje met twee was de Zwitser van Team Bahrain Victorious de snelste. Carapaz kwam - ondanks enkele aanvalspogingen van Uran - niet meer in de problemen en is eindwinnaar. Wordt de Ecadoraan de grootste uitdager van Roglic en Pogacar in de komende Ronde van Frankrijk?