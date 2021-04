Gilbert zwaar ten val op training: “Ik schoot tot twaalf meter verder en heb heel wat huid achtergelaten”

In een videcall met de pers vertelde Gilbert dat het best om een stevige valpartij ging. “Het gebeurde in een afdaling, in de buurt van Nice. Ik was alleen op training. Er lag zo’n goot dwars over de weg, zoals je in de bergen vaak hebt. Dat dient om grote hoeveelheden smeltwater en regenwater sneller te kunnen laten wegstromen. Ik was verrast. Mijn ene hand schoot van de stuurbeugel onderaan. Ik hoopte dat ik nog mijn evenwicht zou kunnen behouden, maar ik reed 45 km/u en het is me niet gelukt. Ik ben nog zwaar gevallen, ik schoot tien, twaalf meter verder over het asfalt. Ik geloof dat ik nogal wat van mijn huid op het asfalt heb achtergelaten.”