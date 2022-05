Gilbert wint overtuigend derde etappe in Vierdaagse van Duinkerke: “De frustratie van het voorjaar is helemaal verdwenen”

De tanden op elkaar, mooie grimas, het monsterverzet soepel duwend en al dertig meter voor de streep juichen. Het was alsof we de Philippe Gilbert van 2011 bezig zagen op de Mont-Saint-Éloi in de derde rit van de Vierdaagse van Duinkerke.

Niet dus.

Het was de elf jaar oudere versie, maar het juichen is hij niet verleerd, ook al had hij er 967 dagen op moeten wachten. Het was van de Vuelta 2019 geleden dat Gilbert nog eens won. Gilbert had er net een erbarmelijk voorjaar opzitten. De 30ste plaats in Parijs-Roubaix als schamel lichtpunt. De carrière leek uit te doven als een non-actieve vulkaan.

Niet dus.

Volgens ploegleider Nikolas Maes was het niet eens verrassend. “Ik zag het al toen hij dinsdag voor de eerste rit de bus op stapte. Hij lachte en zat duidelijk goed in zijn vel. Hij leek wel bevrijd. In de rit van woensdag had hij ook al eens aangevallen op een kaske en ik hoorde van renners in het peloton, dat ze hun tenen hadden mogen uitkuisen om Phil nog te pakken.”

Bij Lotto-Soudal hadden ze vertrouwen getankt. Ook al waren ze met Arnaud De Lie hun sprinter kwijt. De jongste renner out, de oudste renner neemt de fakkel over. “We brachten Phil in goede positie naar de laatste bocht met in steun een sterke Reinardt Janse van Rensburg, die de sprint aantrok en dan deed Phil de rest.”

Quote Ik weet nu dat ik het nog altijd kan, winnen. Dat is mooi om mee te maken Philippe Gilbert

De rest is geschiedenis. “Het is echt heel erg lang geleden dat ik nog eens kon winnen. Ik ben dus echt bijzonder blij. Ik weet nu dat ik het nog altijd kan, winnen. Dat is mooi om mee te maken”, aldus Gilbert.

Volgens Maes hoeft het niet bij deze ene zege te blijven in zijn laatste maanden als prof. Gilbert staat nu tweede in de stand in dezelfde tijd als leider Arvid de Kleijn. De vorige leider Jason Tesson eindigde wel tweede in de rit, maar kreeg veertig seconden straftijd wegens stayeren en dat was volgens radio peloton oververdiend.

Kan Gilbert de eindzege pakken? Volgens Maes zeker wel. “Phil is enorm gemotiveerd en op zijn gemak. De frustratie van het voorjaar is helemaal verdwenen.”

Gilbert hoort het graag, maar wil het vel van de beer niet verkopen. “Het zal zwaar worden. We bekijken het echt dag per dag. Er zijn nog veel kanshebbers. Het is een secondenspel en dus is het zaak om goed op te letten.”

Bij eindwinst bezorgt Gilbert zijn ploeg een veertiende zege van het seizoen en 200 extra UCI-punten voor de strijd om het behoud.

