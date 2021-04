Gilbert de beste ooit op de Oude Kwaremont, Keisse met snelste slotkilometer: dit zijn de Strava-KOM’s op de sleutelpunten in de Ronde van Vlaanderen

WielrennenEr zijn renners die er hun slaap voor laten, anderen liggen er helemaal niet wakker van. Toch is de besttijd op een helling met naam en faam altijd iets om mee uit te pakken. Maar wie heeft nu de zogenaamde KOM’s in handen op de scherprechters in de Ronde van Vlaanderen? Wij zochten het uit.

Nog twee keer slapen en de 105de Ronde van Vlaanderen is klaar om uit zijn voegen te barsten. Verschillende renners maken van de laatste dagen gebruik om nog eens het parcours doorheen de Vlaamse Ardennen te verkennen. Sommigen trekken daarbij eens door om de benen te testen, anderen hebben bijvoorbeeld oog voor de aanloop en de aard van een helling. Zondag is het dan tijd om full gas te gaan.

Maar wie reed nu waar het snelst? Wij namen de proef op de som en raadpleegden de populaire fietsapp Strava. Op vijf sleutelpunten in de finale - de Koppenberg, de Taaienberg, de Hotond, de Oude Kwaremont en de Paterberg - keken we naar de beste segmenttijden (KOM’s) die zijn gereden door Strava-gebruikers. Als toemaatje namen we ook de laatste kilometer in Oudenaarde onder de loep.

Waterdicht is het uiteraard niet allemaal. Sommige KOM’s zijn bijvoorbeeld behaald bij ferme rugwind tijdens een trainingsrit. Besttijden vragen nu eenmaal ideale omstandigheden. Bovendien is elk segment ook maar een momentopname die geen rekening houdt met al het voorgaande (in een wedstrijd of training). Voor de volledigheid namen we telkens de volledige helling in acht.

VIDEO: Kasper Asgreen maakt indruk bij de verkenning van de Paterberg

1. Koppenberg

570m lang - 64 meter hoogteverschil - gemiddeld stijgingspercentage 11,3

Herinner u nog hoe Julian Alaphilippe vorig jaar de finale opende op de Koppenberg. De Fransman trok op de helling met pieken tot 21 procent een eerste keer door. Omdat Alaphilippe niet op Strava actief is, weten we niet precies hoe snel hij er toen naar boven reed. De beste tijd ooit op Strava op dit segment staat op naam van ene Cameron Bayly, een Australiër uit Adelaide. De man reed de Koppenberg op 6 september 2015 op in 1:45 en realiseerde daarbij een gemiddelde snelheid van 19,6 kilometer per uur. Dries Devenyns deed er op 27 november van datzelfde jaar één secondje langer over. Verder in de top tien Eli Iserbyt en Arjen Livyns. Opvallend: geen van de toptijden werd in koers gereden. Hier en daar staan ook mountainbikers tussen de toptijden. Met bredere banden is het net iets makkelijker om grip te houden op de steile kasseiweg in Melden.

Volledig scherm De tien beste tijden op de Koppenberg. © Strava

2. Taaienberg

630m lang - 46 meter hoogteverschil - gemiddeld stijgingspercentage 7,8

De Taaienberg dan. De helling waar Tom Boonen in voorjaarskoersen steevast doortrok ligt dit jaar op 36 kilometer van de aankomst in de Ronde van Vlaanderen. Omdat Boonen zelf indertijd niet actief was op Strava - en de app 15 jaar geleden nog niet bestond - is het gissen naar zijn besttijd. Sinds het begin van de metingen - om het met een weermetafoor te zeggen - staat de beste tijd op naam van Wesley Van Dyck. Onze 26-jarige landgenoot (ooit nog prof bij BEAT Cycling) realiseerde zijn chrono op 1 augustus vorig jaar bij een tocht van 94 kilometer doorheen de Vlaamse Ardennen. De beste tijd in een koers staat op naam van Daniel Oss, de Italiaan reed in de E3 Harelbeke van 2016 samen met Tiesj Benoot het snelst naar boven. De meest recente tijd in de top tien is die van Michael Gogl. Hij maakte vorige maand indruk bij de verkenning van Qhubeka-ASSOS net voor de Omloop. De besttijd bij de vrouwen is in handen van Sofie De Vuyst met 1:43.

Volledig scherm De tien beste tijden op de Taaienberg. © Strava

3. Hotond

500m lang - 26 meter hoogteverschil - gemiddeld stijgingspercentage 5,1

Niet de allerzwaarste helling, maar sinds de parcourswijziging van de Ronde van Vlaanderen durft de koers op de Hotond wel eens in een beslissende plooi te vallen. Zo legden Niki Terpstra en Alexander Kristoff er de basis voor hun overwinningen in respectievelijk 2018 en 2015. De klim is vooral zwaar omdat ze net na de Oude Kruisberg komt. Michiel Stockman van Tarteletto-Isorex en het nu continentale Team SKS Sauerland NRW reed er bij een intervaltraining vorig jaar met bijna 47 kilometer per uur naar boven. Jens Debusschere, Silvan Dillier en Tim Declercq zijn de bekendere namen in de top tien. Ook hier geen tijden in de top tien die in koers werden gereden.

Volledig scherm De tien beste tijden op de Hotond. © Strava

4. Oude Kwaremont

2,51km lang - 91 meter hoogteverschil - gemiddeld stijgingspercentage 3,6

De scherprechter. Hier wel alleen maar tijden die in een wedstrijd zijn gereden. Zo staat de beste beklimming van de Oude Kwaremont op naam van Philippe Gilbert bij zijn winnende raid in de Ronde van Vlaanderen in 2017. Niet de laatste, maar wel de tweede passage in de wedstrijd was toen de plaats waar hij zijn vluchters achterliet. De Ardennees reed van voet tot top gemiddeld aan 31,2 kilometer per uur naar boven, goed voor een inspanning van 4 minuten en 50 seconden. Verderop staan in de top tien met Niki Terpstra, Tiesj Benoot, Michal Kwiatkowski, John Degenkolb en Kasper Asgreen alleen nog maar grote namen. De beste tijd bij de vrouwen staat op het conto van Annemiek van Vleuten. Zij deed in de Ronde van 2019 exact 5:44 over de Oude Kwaremont, een tijd waar veel mannen alleen maar hun tanden op stuk kunnen bijten.

Volledig scherm De tien beste tijden op de Oude Kwaremont. © Strava

5. Paterberg

350m lang - 42 meter hoogteverschil - gemiddeld stijgingspercentage 11,7

De laatste helling in de Ronde van Vlaanderen dan. Vanop de top van de Paterberg is het nog goed 13 kilometer tot de aankomst. De kasseien maken het extra lastig, de stijgingspiek bedraagt 19 procent. De KOM staat hier op naam van Jens Vanden Heede. Ook hij maakte gebruik van de wind om zo snel mogelijk naar boven te rijden. De jonge renner uit Zulte reed enkele weken geleden in een verbluffende 44 seconden naar boven, daarmee haalde hij een gemiddelde snelheid van 29,3 kilometer per uur. Nog belangrijk om te vermelden: in de Ronde van Vlaanderen is het gootje afgezet met nadarhekken. De renners moeten er dus de kasseien nemen en dat zorgt altijd voor enkele seconden vertraging. Bij de vrouwen heeft Lorena Wiebes de beste chrono op haar naam staan. Zij reed de Paterberg tijdens een verkenning van de Ronde van Vlaanderen vorig jaar op in 1 minuut en 8 seconden.

Volledig scherm De tien beste tijden op de Paterberg. © Strava

6. Laatste kilometer Minderbroedersstraat Oudenaarde

In het najaar 2020 werd het een sprint die laat werd ingezet tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel, maar wat als iemand de Ronde probeert te winnen met een late uitval? Net daarom namen we als toemaatje ook nog eens het Strava-segment van de laatste kilometer onder de loep. Helaas ook hier geen chrono’s in de top tien die tijdens Vlaanderens mooiste zijn verreden, al valt wel de besttijd van Iljo Keisse op. De renner van Deceuninck-Quick.Step reed op 31 oktober 2019 de slotkilometer van de Ronde aan een duizelingwekkend gemiddelde van 73,7 kilometer per uur. De kans dat er zondag iemand aan die snelheid op de meet komt afgestormd, lijkt bijzonder klein.

Volledig scherm De tien beste tijden in de laatste kilometer van de Ronde van Vlaanderen. © Strava

