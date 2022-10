Gianni Vermeersch wint allereerste editie van het WK Gravel: “Ik kan het moeilijk geloven”

Gianni Vermeersch: “Ongelofelijk”

“Het is ongelofelijk”, aldus wereldkampioen”, Gianni Vermeersch. “Het was meteen koers. Ik reed voortdurend attent voorin en plots had ik samen met Oss een gaatje. Het was enorm lastig. Ik kan het niet geloven. Maar het was een doel om hier een mooi resultaat te rijden. Ik hou van gravel, het zit in mijn bloed. Met Oss had ik een ideale metgezel en ik had een superdag. Ik reed met een wegfiets, maar de fietsen van tegenwoordig zijn daar aan aangepast. Het was een heel mooie dag.”