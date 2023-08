Geslaagde WK-oefening voor Van Aert in Houffalize: “Gravel ligt Wout het best, nóg meer dan Parijs-Roubaix”

Meer dan klaar voor de Vuelta: Roglic wint slotrit en is eindwin­naar in Burgos, Pedersen doet hetzelfde in Denemarken

Primoz Roglic heeft zijn eindzege in de Ronde van Burgos kracht bijgezet met een overwinning bergop in de laatste rit. De Sloveen is zo meer dan klaar voor de strijd met titelverdediger Remco Evenepoel in de Vuelta die volgende week begint met een ploegentijdrit in Barcelona.