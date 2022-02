Geslaagd herexamen: Jakobsen bezorgt Quick.Step sprintzege in Kuurne

Kuurne-Brussel-Kuurne, het traditionele herexamen in het openingsweekend voor zij die er in de Omloop doorzakken. Patrick Lefevere stuurde zijn mannen met een buis de weg op. Het was niet goed gisteren en dat mocht gezegd zijn. Quick.Step had met Jakobsen in Kuurne wel een driesterrenman aan de start.

Met ook nog Ewan en Merlier als topfavorieten werd vooraf druk gespeculeerd op een traditionele massasprint. Titelverdediger Mads Pedersen was er overigens niet bij, Wout van Aert koos na zijn triomftocht in de Omloop voor 100 kilometer losrijden in de Kempense bossen.

Wel aanwezig en meteen vooraan: Bas Tietema. De ex-vlogger gaf zijn klassiek debuut bij de profs kleur met zes anderen in de vroege vlucht. In de nieuwe passage door het Pays des Collines in Henegouwen was het afzien voor de Nederlander. Ineos legde er de pees op in het peloton.

Tom Pidcock wou de snelle mannen afmatten in de heuvelzone, maar de tempoversnelling van Ineos miste momentum. Kwam er ook nog eens bij dat Caleb Ewan even makkelijk volgde als vorig jaar in Milaan-Sanremo op de Poggio. Het was wachten op een uitval van Benoot op de Trieu voor afscheiding.

Een fraai groepje van zeventien reed er weg. Küng, Trentin, Laporte en Asgreen waren de grootste namen, maar ondertussen waren de hellingen op. In het peloton sloegen Lotto-Soudal en Alpecin-Fenix de handen in elkaar. Ondanks weerwerk van Trentin en Asgreen kon het kat-en-muisspelletje beginnen.

Vroege vluchter Van der Hoorn, Laporte en Narvaez hadden daar wel oren naar en versnelden in de plaatselijke ronde vanuit de kopgroep. De drie bleven volharden in weerbarstigheid en leken het even te zullen halen. Het was vooral dankzij een beurt van Trek-Segafredo dat ze in de laatste rechte lijn werden ingerekend.

In die laatste rechte lijn had Fabio Jakobsen geen loods meer, de knechten waren opgesoupeerd. De Nederlander flitste daarom in de laatste hectometers zelf naar het wiel van Laporte en co en gebruikte de slipstream van het trio om uit de klauwen van Caleb Ewan te blijven. Hugo Hofstetter werd derde.

