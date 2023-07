Gesigneerde regenboogschoenen van Remco Evenepoel geveild voor 950 euro

KIJK. Met deze verwoesten­de aanval diende Pogacar zijn grote rivaal Vingegaard op slotklim van antwoord

Alweer smullen geblazen in de Tour. Met Jumbo-Visma dat in de tweede Pyreneeënrit een plannetje uitrolde. Wout van Aert beukte erop los in de kopgroep maar belangrijker: werd vooral vooruit gestuurd om Jonas Vingegaard in het slot van de etappe bij te staan. Want diezelfde Vingegaard, die dropte opnieuw een bommetje. Nadat Jumbo-Visma op de Tourmalet iedereen aan flarden had gereden - incluis gele trui Hindley, ging de Deen vol gas. Maar in tegenstelling tot gisteren kon Tadej Pogacar dit keer wél volgen. Hij was de enige.