Geraint Thomas verrast met late uitval, nu nog bevestigen in de bergen: “Leuk dat ik kan terugslaan”

DauphinéNog drie weken tot de start van de Tour en daar is Geraint Thomas (35). Vandaag won de Brit met een ouderwetse uitval de vijfde rit in de Dauphiné. Sterk, maar kan hij bevestigen in de bergen?

Het leek een ingestudeerd nummer, maar dat was het niet, zei Geraint Thomas. De Welshman verraste Sonny Colbrelli, de snelste man in deze Dauphiné, en zijn Bahrain-ploeg met een aanval bij het ingaan van de laatste kilometer. “Het was het aanvoelen van het moment”, zei Thomas. De weg maakte daar een bocht van 180 graden — moeilijk! — en Thomas dook er als eerste in. Twee Ineos-ploegmaats lieten een gaatje van een paar meter vallen.

Veel te weinig voor een gewone coureur, maar Thomas is een voormalig olympisch kampioen achtervolging: in geen tijd sloeg hij een kloof van dertig meter. Opnieuw, normaal veel te weinig, maar Thomas had meeval: het peloton was door de vele klimkilometers onderweg fel uitgedund en Colbrelli had maar één ploegmaat meer, Jack Haig. Die was aan het einde van zijn latijn en kreeg het gat niet toe voor zijn sprinter. “Dat had ik verwacht”, zei Thomas. “Hij had al veel gegeven om Lawson Craddock (EF) terug te halen.”

Die was er een paar kilometer eerder vandoor gegaan, tevergeefs. Thomas lukte het wel, al leek het in extremis nog mis te gaan, want Colbrelli toverde een geweldige laatste 150 meter uit zijn benen. “Ik heb vol gereden tot een paar meter voor de streep”, zei Thomas. “Pas dan durfde ik mijn hand opsteken. Maar plots was Colbrelli daar nog, hij kwam zo rap voorbij gevlogen dat hij mijn helm bijna meehad. Ik dacht dat het toch nog mislukt was.”

Quote Na de tijdrit woensdag was ik ontgoo­cheld. Ik heb me opgeblazen

na een snelle start. De benen waren niet super, maar ik heb ook slecht gekoerst.

Geraint Thomas

Nope. Colbrelli moest tevreden zijn met zijn derde tweede plaats in vijf dagen (tussendoor won hij op woensdag ook een rit). Thomas had een half wiel over. Een mooie overwinning en absoluut een opsteker voor wat komt. De Dauphiné trekt nu richting de hoge bergen — de komende drie ritten wordt het parcours elke dag iets zwaarder — en Thomas kan nu bewijzen dat hij helemaal terug is. De honger heeft hij, de kracht ook, dat is gisteren bewezen, maar als hij de Tour wil winnen, wat zijn grote doel is, moet hij ook top zijn in de bergen. “Ik kijk ernaar uit, maar we gaan zien”, bleef hij op de vlakte. “Het wordt een goeie test.”

Volledig scherm © AFP

Opgeblazen

Er is twijfel. Na zijn eindwinst in de Ronde van Romandië begin mei, groeide het geloof, maar deze week kantelde dat opnieuw: zijn tijdrit op woensdag was niet overtuigend. Thomas werd pas tiende. Niet goed genoeg, want ook dat onderdeel moet echt top zijn, anders maak je in de Tour geen kans tegen Roglic en Pogacar. “Ik was ontgoocheld. Ik heb me opgeblazen na een snelle start. Ik ging helemaal dood in dat tweede stuk.”

Een geval van fout indelen dus, meer dan van mindere benen? “Het was een combinatie”, zei Thomas. “De benen waren niet super, maar ik heb ook slecht gekoerst. Het is leuk dat ik nu kon terugslaan.”

Dat beetje revanche heeft Thomas inderdaad al beet, maar om de twijfelaars te overtuigen, is meer nodig. Daarvoor heeft hij de komende dagen nog een paar knalprestaties nodig. Pas dan is hij weer helemaal een kandidaat-Tourwinnaar.

Volledig scherm Tim Wellens trok vandaag in de aanval. © Photo News

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © AFP

