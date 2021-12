Geraint Thomas blijft twee jaar langer bij INEOS

In die periode won Thomas onder meer de Tour de France (2018), Parijs-Nice (2016), het Critérium du Dauphiné (2018) en de Ronde van Romandië (2021). In ons land was hij in 2015 de beste in de E3 Harelbeke.

“Ik ben nog steeds super gemotiveerd”, zei Thomas in een eerste reactie. “Ik hou nog steeds van het fietsen, van mezelf te pushen op de fiets. 2021 eindigde moeilijk, maar tot aan mijn crash in de Tour was ik in topvorm. Ik ben heel gemotiveerd om opnieuw te presteren in de belangrijkste races. Ik kijk daarbij ook naar de Ardennenklassiekers, waar ik nog nooit goed presteerde. Daarna hoop ik ook opnieuw een grote rol te spelen in de Tour.”

“Ik kijk uit naar de laatste jaren van mijn carrière bij deze ploeg”, ging hij verder. “Mensen vragen me steeds welke rol ik zal invullen, maar deel uitmaken van een winnend team en plezier hebben met mijn beste vrienden is minstens even belangrijk.”