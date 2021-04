Gelukkige Jakobsen na geslaagde comeback: “In het begin even bang, maar ik ben vooral trots”

WielrennenFabio Jakobsen is weer wielrenner. De Nederlander maakte vandaag in de Ronde van Turkije zijn comeback na zijn horrorcrash op 5 augustus vorig jaar. Jakobsen reed de eerste etappe vlekkeloos uit en kijkt met vertrouwen naar de toekomst.

Wie vandaag ook de eerste etappe in de Ronde van Turkije zou winnen, dat zou allemaal in de schaduw belanden van de grote comeback van Fabio Jakobsen. De Nederlander reed de rit zonder problemen uit en blikte achteraf als een gelukkig man terug. “Het voelde zo speciaal om vanochtend weer het truitje van Deceuninck-Quick.Step aan te trekken, vooral omdat ik de voorbije maanden mijn ploegmaats op televisie heb moeten zien racen. Ik heb er weinig woorden voor hoe gelukkig ik ben. In het eerste deel van de rit kwamen heel wat renners mij geluk wensen en zeggen dat ze blij waren om me terug te zien. Dat deed deugd.”

Al moet Jakobsen ook bekennen dat zijn terugkeer in het peloton in het begin even bevreemdend was. “Het was wennen aan de drukte. Ik moet toegeven dat ik in het begin, toen de anderen naar links en rechts manoeuvreerden en een paar keer in de remmen gingen, ik een beetje bang was. Maar daarna ging alles goed en trok ik zelfs naar de kop van het peloton, in het wiel van Iljo (Keisse, red.).”

Jakobsen is dus officieel weer wielrenner. Wat brengt de (nabije) toekomst? “Het doel vandaag was om de rit uit te rijden, maar ik heb ook geprobeerd om de jongens te helpen waar ik kon. In de laatste tien kilometer moest ik wat afhaken en kon ik de ploeg niet ondersteunen in de finale. Jammer, maar het feit dat ik mijn eerste race na zoveel maanden heb kunnen uitrijden, maakt me trots en geeft veel vertrouwen voor de rest van de week. Ik ga van elk moment genieten deze week.”

