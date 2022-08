“Gelukkig dat ik recht bleef”: Lotte Kopecky pakt goud in chaotische afvallingskoers

De 26-jarige Kopecky, regerend vicewereldkampioene in de discipline, overleefde elke afvalling en mocht om de titel sprinten tegen de Britse Georgi Pfeiffer. Het brons was voor de Nederlandse Mylene De Zoete.

Het was een chaotische wedstrijd waarin verschillende van de zeventien deelneemsters tegen de piste smakten, soms met kwalijke gevolgen. Zo moest de Italiaanse wereldkampioene Letizia Paternoster worden afgevoerd met een draagberrie. Na een van de twee grote valpartijen lag de wedstrijd een hele tijd stil. Daarna werd de koers met nog elf vrouwen hervat. “Er waren zoveel valpartijen in het eerste deel voor de neutralisatie”, vertelde Kopecky in een eerste reactie na haar Europese titel. “Hopelijk is iedereen oké, ook Letizia (Paternoster, die moest opgeven na een val, red.). Ik was blij dat ik er niet bij lag. Eenmaal je gevallen bent, heb je een beetje schrik.”