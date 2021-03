Gelijkheid prijzengelden nog niet in zicht op de weg: winst in Le Samyn levert Kopecky amper 510 euro op (al was er ook wel een auto)

WielrennenWelgeteld 510 euro prijzengeld houdt Lotte Kopecky over aan haar zege in ‘Le Samyn des Dames’. Eén elfde van wat de mannelijke laureaat opstrijkt. Davide Ballerini streek 16.000 euro op in de Omloop, Anna van der Breggen slechts… 930 euro of 5,5% van het totale prijzengeld. Is het dan zo moeilijk om gelijkheid van prijzengelden in te voeren? Flanders Classics: “Onze prioriteit ging naar de live uitzending van de Omloop voor vrouwen, daarvoor was ook een bedrag met zes cijfers nodig.