Gelijkgestemde zielen, maar met één belangrijk verschil: waarom Patrick Lefevere en ‘baron’ Swerts perfecte match kunnen zijn

“Moest ik het niet weten, dan zou ik denken dat Vic Swerts een West-Vlaming was. Hij past perfect in het plaatje.” Niet wij zeggen het. Wel Karel Cambien, die drie jaar geleden in zijn boek ‘Osan deure doen’ 150 West-Vlaamse topondernemers, onder wie... Patrick Lefevere, aan het woord liet. Het was het antwoord op de vraag of de auteur Kempense evenbeelden zag. Swerts, dus. Baron Swerts, sinds 2013. Maar, zoals betrokkene het zelf wil: “De mensen mogen me blijven aanspreken met Vic.” Het type met eenvoudig, gezond boerenverstand dat Cambien treffend definieerde als “no-nonsense mensen, immer hard werkend, erg sociaal. Waardoor ze voor een grote meerwaarde zorgen in de maatschappij”. Gelijkgestemde zielen, waarin ook Lefevere zich ongetwijfeld zal herkennen.