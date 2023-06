“Geklopt door iemand die beter was”: Ayuso verrast Evenepoel en Van Aert in slottijdrit, Skjelmose trekt eindzege over de streep in Zwitserland

KIJK. Remco Evenepoel: “Geklopt door iemand die beter was”

Geen ritzege en ook geen eindzege voor Remco Evenepoel in de Ronde van Zwitserland. “Ik houd een goed en niet zo’n goed gevoel over aan deze tijdrit”, reageerde hij bij VTM. “Ik voelde me supergoed in het eerste gedeelte van de tijdrit, iets minder in deel twee. Op het klimmetje halfweg had ik het lastig. De overgang van snelheid maken op het vlakke naar klimmen was moeilijk. Ik vond niet echt de juiste cadans en het was afzien. Uiteindelijk ben ik geklopt door iemand die iets beter was. Het is op die manier een beetje hetzelfde verhaal als in de eerste tijdrit.”