Geen wereldkampioen op de Olympische Spelen, Julian Alaphilippe past voor Tokio

Giro Pieter Serry kijkt vooruit na aanrijding: “Shit happens, gelukkig ben ik er nog”

12:50 No hard feelings. Pieter Serry (32) is daags na zijn aanrijding door de volgwagen van Team BikeExchange in de zesde rit van de Giro bekomen. Onze landgenoot aanvaardt de excuses en kijkt vooruit: “Shit happens. Gelukkig ben ik er nog.”