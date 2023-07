Geen versterking voor Evenepoel, Alaphilippe rendeert niet meer en een teleurgestelde sprinter: waarom de blijheid bij de Wolfpack ver te zoeken is

Evenepoel bevestigt nu ook zelf deelname aan Vuelta, Lefevere: “Voor het podium en dan zien we wel”

“Nos vemos en Barcelona! Tot ziens in Barcelona!” Maak u op voor een mooie koersnazomer, want Remco Evenepoel (23) is er straks opnieuw bij in de Vuelta. Mét klassementsambities. “Een extra grote ronde in het vooruitzicht van de Tour 2024 kan zeker geen kwaad.”