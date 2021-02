Geen Van Aert en Van der Poel voor wielerjournalist Bart Audoore in de Gouden Klassiekers: “Polyvalentie is mijn troef”

“Deze tactiek kan straks in mijn gezicht ontploffen.” HLN-wielerjournalist Bart Audoore is zich zeer bewust van het grote risico dat hij neemt. In zijn Gouden Klassiekers-ploeg is verrassend genoeg géén plaats voor Wout van Aert én Mathieu van der Poel. “Ik heb lang getwijfeld, maar om het verschil te maken heb je een verrassende tactiek nodig. Door Van Aert en Van der Poel niet te selecteren, creëer ik meer ruimte voor andere toppers die een quasi-zekerheid zijn op punten. Dat zijn dan Van Avermaet, Lampaert, Stuyven, Benoot en Naesen.”

Toch lijkt de snelste weg naar punten om potentiële veelwinnaars als Van Aert en Van der Poel te selecteren. Niet helemaal, volgens Audoore. “Als één van de twee straks valt, pech heeft of ziek wordt, verspeel je veel budget in één keer. Nu doe ik in zekere zin aan risicospreiding. Wat ook meespeelde: Van Aert rijdt het openingsweekend niet en lijkt ook nog niet topfit te zullen zijn in de Strade Bianche. Dat zijn toch drie belangrijke koersen die wegvallen, zeker aangezien Van Aert normaal geen klassiekers meer rijdt na Parijs-Roubaix. En ook Van der Poel zal heus niet aan alle koersen meedoen. Zeker met het oog op de Olympische Spelen zal Alpecin-Fenix hem niet opbranden. Dat alles samen heeft ervoor gezorgd dat zowel Van Aert als Van der Poel te duur waren voor mijn ploeg.”

Het enige échte speerpunt van ‘De Leeglopers’: wereldkampioen Julian Alaphilippe. “Hij is polyvalenter dan Wout en Mathieu. Alaphilippe kan zowel in de Vlaamse als Waalse klassiekers hoog scoren. Naar dat evenwicht heb ik in de hele ploeg gezocht. Met Wellens en Benoot heb ik bijvoorbeeld twee troefkaarten voor de Waalse koersen én Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico.”

Ook over de belangrijke ‘mindere goden’ is in het team van Bart Audoore goed nagedacht. “In de prijsklasses van Ballerini en Livyns is niemand beter in vorm. De keuze voor hen is dus evident. De volledige onderste rij van mijn team heb ik dan weer samengesteld op basis van hun programma. Renners als Leysen, Van Moer en Nieuwenhuis zullen veel klassiekers rijden en hier en daar in de top-30 finishen. Dat zijn cruciale punten in de eindstrijd.”

‘De Leeglopers’, het team van Bart Audoore:

