Geen uitgesproken ambities bij junioren, maar we mogen dromen van eremetaal

Wielrennen “Als je Vuelta wint, moet je naar de Tour gaan”: Pogacar ziet logische volgende stap voor Evenepoel

Zesde werd Tadej Pogacar op het WK tijdrijden. Na zijn tocht door Wollongong sprak hij bij VTM Nieuws over Remco Evenepoel en zijn recente eindwinst in de Vuelta. En of hij onder de indruk was. “Ik heb vrijwel de volledige Vuelta op tv gevolgd”, zegt de 23-jarige Sloveen. “Het was een sterke prestatie van Evenepoel. Hij heeft bewezen dat hij grote ronden aankan. De manier waarop hij het aanpakte, vond ik slim.”

18 september