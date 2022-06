Geen tweede ritzege, wel opnieuw leider: Wout van Aert gooit armen in de lucht, maar laat zich op de streep verschalken door David Gaudu

Wielrennen Wout van Aert wil WK tijdrijden skippen en alles op de wegrit zetten

De kans is groot dat vice-wereldkampioen tijdrijden Wout van Aert in Australië de WK-chrono laat schieten. Van Aert wil alles op de wegrit in Wollongong zetten en is bereid daarvoor de tijdrit op te offeren. “Het is een denkpiste, maar we hakken de knoop pas door na de Tour”, bevestigt sportief manager Merijn Zeeman aan onze redactie.

23 mei