Geen Trek-Segafredo in Gent-Wevelgem, ook BORA moet door corona weer passen: “We zijn teleurgesteld en boos”

WielrennenTrek-Segafredo geeft verstek voor Gent-Wevelgem na positieve coronatests in de ploeg. Een streep door de rekening van man-in-vorm Jasper Stuyven en titelverdediger Mads Pedersen. Ook BORA-hansgrohe moet - net als in de E3 - verstek geven. De Ronde van Vlaanderen komt in principe niet in gevaar, als er geen positieve gevallen meer bijkomen.

“Eén lid van onze ploeg heeft vrijdag positief getest op Covid-19", klinkt het in een statement op de website van Trek-Segafredo. “De persoon in kwestie en andere ploegleden moeten in quarantaine. Het hele team heeft intussen een extra PCR-test ondergaan, waarin nog een extra persoon positief testte. De ploeg heeft besloten om niet deel te nemen aan Gent-Wevelgem. Onze vrouwenploeg ondervindt hier geen hinder van en kan Gent-Wevelgem wel rijden.”

De niet-deelname van Trek-Segafredo is een opdoffer voor Jasper Stuyven, winnaar van Milaan-Sanremo. Mads Padersen, die de voorjaarsklassieker vorig jaar nog won, zal zichzelf ook niet kunnen opvolgen.

Vanochtend kreeg BORA-hansgrohe dan weer geen startrecht van de organisatie van de 83e Gent-Wevelgem. Bij BORA-hansgrohe testte, in aanloop naar de E3 Saxo Bank Classic van afgelopen vrijdag, renner Matthew Walls positief op corona. De ploeg BORA-hansgrohe kwam zich nochtans vanochtend in Ieper aanmelden om de start te nemen maar besloot dan toch weer rechtsomkeer te maken. Dit nadat ze erop attent gemaakt werden door de organisatoren van Flanders Classics dat enkele renners in quarantaine moesten na hun positieve coronatest binnen het team eerder deze week.

Bij BORA zijn ze niet blij met de beslissing. “Van de UCI en de koersorganisatoren kregen we groen licht, tot de Covid-dokter van de E3 een zevendaagse quarantaine oplegde. Het is volledig onduidelijk welke criteria er gebruikt werden.”

“Ik ben zeer teleurgesteld en boos”, zegt teammanager Ralph Denk. “Dat de nauwe contacten in quarantaine moesten, is duidelijk. Maar ook een deel van onze andere renners moesten in quarantaine. Wie gekozen werd en waarom, dat was volledig onduidelijk en leek willekeurig. We hebben alles geprobeerd gisteren, maar de dokter antwoordde zelfs niet meer. Het zou leuk zijn om op z'n minst te weten waarom hij die keuze gemaakt heeft. Dit betekent ook dat we niet kunnen starten in Dwars door Vlaanderen.”

Bij BORA-hansgrohe stonden Nils Politt (Dui), Pascal Ackermann, Marcus Burghardt, Daniel Oss, Michael Schwarzmann, Maciej Bodnar en Rüdiger Selig op de startlijst.

Ralph Denk.

Ronde niet in gevaar

Als er de komende dagen geen positieve gevallen bijkomen, mag Trek-Segafredo (met Stuyven en Pedersen) in principe gewoon starten in de Ronde van Vlaanderen. De zeven dagen quarantaine en hertests zullen er op dat moment opzitten, en dan is er meer duidelijkheid. De Ronde komt dus in principe niet in gevaar.

Mads Pedersen won Gent-Wevelgem vorig jaar.