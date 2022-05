Geen Tour de France voor Biniam Girmay, die ook Brussels Classic en Ronde van Limburg mist

Op de affiche van het ‘Na-Giro-criterium’ in Valdobbiadene (30 mei) pronkt de naam van Biniam Girmay, maar dat is een klucht. “Gezien zijn oogblessure door de kurk van de fles Prosecco mag Biniam tien dagen niet fietsen. Zijn vooropgestelde programma is aangepast. De Brussels Classic en de Ronde van Limburg worden geschrapt”, zegt Performance Manager Aike Visbeek.

Na zijn opgave in de tiende rit hoopten sommige fans dat Girmay zo de Tour de France zou kunnen rijden, maar ook dat zal niet lukken. “Ook de Ronde van Frankrijk is geen optie. Misschien volgend jaar”, zegt Visbeek. De volgende koers van Girmay in Europa wordt de Ronde van Polen. In het najaar wil hij in topvorm verschijnen aan de start van het WK in Australië.