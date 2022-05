Geen Tour de France en Brussels Classic voor Biniam Girmay, die binnen enkele dagen wel training hervat

Op de affiche van het ‘Na-Giro-criterium’ in Valdobbiadene (30 mei) pronkt de naam van Biniam Girmay, maar dat is een klucht. “Gezien zijn oogblessure door de kurk van de fles Prosecco mag Biniam tien dagen niet fietsen. Zijn vooropgestelde programma is aangepast. De Brussels Classic en de Ronde van Limburg worden geschrapt”, zegt performancemanager Aike Visbeek.

Na zijn opgave in de tiende rit hoopten sommige fans dat Girmay zo de Tour de France zou kunnen rijden, maar ook dat zal niet lukken. “Ook de Ronde van Frankrijk is geen optie. Misschien volgend jaar”, zegt Visbeek. De volgende koers van Girmay in Europa wordt de Ronde van Polen. In het najaar wil hij in topvorm verschijnen aan de start van het WK in Australië.

Girmay zal, als alles volgens plan verloopt, eerstdaags wel de trainingen hervatten. In een officieel statement laat Intermarché–Wanty–Gobert Matériaux weten dat de Eritreeër gisteren een nieuwe medische screening onderging en dat zijn oog nog wat rust nodig heeft. Girmay zelf is opgetogen dat hij aan de beterhand is: “Ik ben blij dat ik geen blijvende schade zal hebben. Ik wil graag mijn team en de dokters bedanken voor hun steun. Ik hoop dat ik, na wat rust thuis in Asmara, snel weer kan koersen.”

