Geen Ronde van Vlaanderen voor Beloften meer, Flanders Classics trekt de stekker eruit

Veldrijden Laurens Sweeck maakt in afwezig­heid van andere toppers favorieten­rol waar in Leuven: “Verschil in eerste helft gemaakt”

Laurens Sweeck heeft voor het tweede jaar op rij de Ethias Cross in Leuven gewonnen. De Belgische kampioen van 2020 in Antwerpen was de enige grote naam aan de start. Tom Meeusen reed zich met een tweede plaats nog eens in de kijker, Felipe Orts werd derde.

13 november