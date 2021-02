Geen quarantaine voor Spelen is goed nieuws voor Van Avermaet: “Finishen in Parijs, dan meteen het vliegtuig op naar Tokio”

WielrennenHet is nog wachten op het officiële draaiboek uit Tokio. Maar een verplichte quarantaine van veertien dagen voor al wie naar de Spelen trekt, zou dan toch worden geschrapt . Dat is goed nieuws voor Greg Van Avermaet (35). “Er is een rechtstreekse vlucht en die wil ik halen.”

Een quarantaine stond in december wel nog in het scenario dat de organisatoren in Japan hanteerden voor een veilig en coronabestendig verloop van de Spelen. Dat was vooral zorgelijk voor de wielrenners, voor wie het onmogelijk werd om eerst de Tour uit te rijden en dan naar de Spelen te trekken. De Tour eindigt op zondag 18 juli in Parijs, op zaterdag 24 juli wordt de Olympische wegrit gereden.

Greg Van Avermaet is over enkele maanden de titelverdediger in de Olympische wegrit. Van Avermaet rijdt dit jaar ook de Tour. En dus verwelkomt hij de jongste berichten uit Tokio als goed nieuws.

“Het is een goed teken dat ze ermee bezig zijn”, zegt hij. “Het blijft afwachten hoe de situatie met corona in juli is. Ik vind het goed dat er nu al beslissingen worden genomen en dat eraan gedacht kan worden hoe het mogelijk is om de Tour met de Spelen te combineren.”

In het ideale scenario rijdt Van Avermaet de Tour tot en met de slotrit in Parijs en stapt hij die zondagavond nog in Parijs op het vliegtuig naar Tokio. “Er is een rechtstreekse vlucht en die wil ik halen. Dan ben ik op maandag n Tokio en dat is top. We moeten bekijken hoe het logistiek te regelen valt. Hopelijk eindigt de slotrit in Parijs niet al te laat en missen we op die manier het vliegtuig niet.”

Mathieu van der Poel zei eerder deze week dat hij de Spelen boven de Tour plaatst. Van der Poel rijdt in 2021 voor het eerst de Tour de France, maar hij denkt er sterk over na om vroegtijdig uit de Tour te stappen om snel in Tokio te zijn.

“Ik moet bekennen dat ik dat ook ernstig heb overwogen”, zegt Van Avermaet. “Dat zou, onder een verplichte quarantaine, voor mij het beste scenario zijn. Ik heb het er met de ploegleiding over gehad, maar het ligt erg moeilijk. Ik rijd voor een Franse ploeg met Franse sponsors (AG2R en Citroën, red). Voor hen gaat de Tour boven alles. Zij willen dat ik Parijs haal. Een combinatie met de Spelen lijkt nu wel weer mogelijk.”

